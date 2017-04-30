قال أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب إن مهرجان الشارقة القرائي للطفل حقق نجاحاً كبيراً حيث استقطب منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 300 ألف زائر وهو ما يدل على أهمية هذا المهرجان والفعاليات المصاحبة والنجاح الكبير الذي حققه.

وأضاف لقد شهدنا زيارة أكثر من 990 مدرسة، نظمت رحلات لطلابها إلى مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وشاركت من خلالها في مختلف الفعاليات المصاحبة.