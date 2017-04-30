نشرت وكالة “سبوتنيك” مقطع فيديو أظهر مواطنًا أمريكيًا يلقي عددًا من الأعلام الروسية في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه أمس في ولاية بنسلفانيا، بمناسبة مرور أول 100 يوم على رئاسته.

وأضافت الوكالة، أن المحتج انتظر الوقت المناسب لرمي العشرات من الأعلام الروسية بوجه ترامب، وذلك خلال حديث ترامب عن العلاقة مع روسيا.

وأثار هذا الأمر انزعاج الرئيس الأمريكي، الذي أمر بعد ذلك بإخراج هذا المواطن من القاعة فورًا، وقد رد ترامب بعد انتهاء اللقاء على سؤال حول المواطن الذي طرد من المكان قائلا “لم أطرده بسبب رمي الأعلام الروسية، إنما بسبب مقاطعته لي عدة مرات وهذا دليل عدم احترام”.