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بلقيس عن نانسي عجرم: جمهورها في الخليج لا يستمعون إليها
بلفيس ونانسي عجرم

بلقيس عن نانسي عجرم: جمهورها في الخليج لا يستمعون إليها

الأحد، 30 ابريل 2017 12:05 م

قالت “بلقيس” خلال لقاء إذاعي لها، أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أصبحت تركز على برامج المواهب والهواة في الفترة الأخيرة، أكثر من التركيز على أعمالها الموسيقية والكليبات، موضحة أن تلك البرامج طغت على إصدارات نانسي الغنائية.

وأضافت “بلقيس”، أن “نانسي” افتقدت لشقاوتها في الكليبات التي يعتاد عليها الجمهور، مشيرة إلى أنها افتقدت أيضًا للموسيقي التي تجذبها، مؤكدة أن أغانيها الأخيرة لا تجذبها.

ونوّهت “بلقيس” إلى أن أغاني نانسي عجرم الحالية قد تكون مميزة بالنسبة لجمهورها في مصر ولبنان، لكن جمهورها في الخليج أصبحوا لا يستمعون إليها.

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