أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام أن أكثر من 40% من الناخبين الفرنسيين يعتقدون أن كلًا من مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان غير قادرين على توحيد البلاد.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، كشف الاستطلاع أن 36% من المستطلعة آراؤهم يرون أن ماكرون ولوبان لا يتمتعان بـ “المظهر الرئاسي”، ومع ذلك أبدى 37% منهم تأييدهم لماكرون بينما أيد 27% لوبان.

أضافت القناة أن 42% من العينة المستطلعة يرون أن لوبان أكثر قدرة على حماية البلاد من الإرهاب، بينما لا يثق في ماكرون لتحقيق هذا الهدف سوى 22%.