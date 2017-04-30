 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 12:32 مساءً
روابط سريعة
استطلاع: أكثر من ثلث الفرنسيين لا يثقون بماكرون ولوبان
ماكرون و لوبان - انتخابات فرنسا

استطلاع: أكثر من ثلث الفرنسيين لا يثقون بماكرون ولوبان

الأحد، 30 ابريل 2017 11:58 م
وكالات

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام أن أكثر من 40% من الناخبين الفرنسيين يعتقدون أن كلًا من مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان غير قادرين على توحيد البلاد.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، كشف الاستطلاع أن 36% من المستطلعة آراؤهم يرون أن ماكرون ولوبان لا يتمتعان بـ “المظهر الرئاسي”، ومع ذلك أبدى 37% منهم تأييدهم لماكرون بينما أيد 27% لوبان.

أضافت القناة أن 42% من العينة المستطلعة يرون أن لوبان أكثر قدرة على حماية البلاد من الإرهاب، بينما لا يثق في ماكرون لتحقيق هذا الهدف سوى 22%.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3