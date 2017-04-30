قال الدكتور عماد مرقس، عضو الاتحاد المصري للمنشآت السياحية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يشجعهم، مؤكدًا أن السياحة الفترة الماضية كانت “مريضة”، وخسر القطاع عمالة كثيرة.

وطالب مرقس، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، الدولة، بالنظر للقطاع السياحي، ودعم العمال وتدريبهم، والانتهاء من الحرب على الإرهاب لجذب السياح.

وأوضح أن السياحة في مصر أصبحت أرخص، بعد تعويم الجنيه، مضيفًا: “لكننا في حاجة إلى وسائل ترويج للسياحة المصرية وتوصيل صورة للخارج بأن مصر آمنة”.