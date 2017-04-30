أفاد النائب الأوكراني أوليج لياشكو ، اليوم الأحد ، بسحب رئيس البلاد بيترو بوروشينكو الجنسية من النائب أندريه أرتيومينكو لمخالفته قانون الجنسية الأوكراني.

وأضاف لياشكو - على صفحته بالفيسبوك ، وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - إلى أن سحب الجنسية من أرتيومينكو كان أول سابقة من نوعها منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي قبل 26 عاما.

وأشار إلى أن قانون الجنسية الأوكراني يحظر على المواطنين حمل جنسية بلد أجنبي قبل التخلي عن الجنسية الأوكرانية، وأن الرئيس بوروشينكو استند في قراره كذلك قبل حرمان أرتيومينكو إلى أن الأخير أقر أمام النيابة العامة في جمهورية القرم /قبل عودتها إلى روسيا/، بأنه يحمل الجنسية الكندية منذ 2005، الأمر الذي يسحب منه جنسية أوكرانيا تلقائيا.

وأوضح لياشكو أن مجلس النواب الأوكراني “الرادا العليا” سوف يصوت في جلسته العامة في الـ16 من مايو على قرار حجب الحصانة عن أرتيومينكو وفصله من المجلس.