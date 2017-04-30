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19 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة النصر للتعدين
تدريب الاتحاد السكندري - فريق الاتحاد السكندري

19 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة النصر للتعدين

الأحد، 30 ابريل 2017 12:01 م
أ ش أ

أعلن الإسباني خوانخو ماكيدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق النصر للتعدين المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء بأسوان ضمن منافسات الأسبوع 27 لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة الهانى سليمان ، محمود السيد، عمرو خليل ، محمد بازوكا، مروان النجار ، عبد الرحمن فاروق ،محمود شعبان ، محمد كامل ، هشام شحاتة ، سيسكو ، حسين خالد ، نور السيد ، أحمد الألفي ، محمد عادل ، حازم أمام ، حسن طارق ، خالد قمر، محمد ناجى ، كابونجو كاسونجو .

واستبعد ماكيدا الثنائي أحمد الشيخ ومصطفي كالوشا من قائمة الفريق لأسباب فنية.

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