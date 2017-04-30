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معرض بريطاني في الذكرى الـ 100 للثورة الروسية
المكتبة البريطانية

معرض بريطاني في الذكرى الـ 100 للثورة الروسية

الأحد، 30 ابريل 2017 11:59 م
متابعات

افتتح في المكتبة البريطانية في لندن، معرضا بمناسبة حلول الذكرى الـ 100 لثورتي فبراير وأكتوبر الروسيتين.

ويتضمن معرض “الثورة الروسية.. الأمل والأساطير والنكبات” ما يزيد عن 200 معروضة، أخذت من مخازن المكتبة نفسها وبعض المكتبات والمعارض الأخرى.

ووفقا لروسيا اليوم ، تتوزع محتويات المعرض بين الكتب واللافتات والملصقات والرسائل والمذكرات والصور الفوتوغرافية والأسلحة والنقود، لتمكن الزوار من الاطلاع على تاريخ روسيا في أواخر القرن الـ 19، ومطلع القرن الـ 20 لغاية عام 1924، عندما توفي القائد والمنظم لثورة أكتوبر، فلاديمير لينين.

وقالت المشرفة على تحف المكتبات لدول أوروبا الوسطى والشرقية، يكاترينا روغاتشيفسكايا، إن الفكرة الرئيسية للمعرض تنحصر في إظهار ناحية إنسانية للمشاركين في الثورتين الروسيتين، لإدراك ما حدث في مطلع القرن العشرين والعبر المستفادة من تلك الأحداث.

وأضافت قائلة: “نريد الحديث عن قصة إنسانية، علما بأن فلاديمير لينين، وليف تروتسكي، والقيصر نيقولاي الثاني، هم من البشر قبل كل شيء ثم ساسة وقادة”.

وتحكي القاعة الأولى للمعرض عن الإمبراطور نيقولاي الثاني، وأسرته وعلاقتهم بالأسرة الملكية البريطانية، والإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها روسيا قبيل قيام الثورة. وينتهي المعرض بالحديث عن الحرب الأهلية في روسيا وسيرة حياة قائد الثورة، فلاديمير لينين.

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