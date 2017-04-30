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الأحد 30 ابريل 2017 11:09 صباحاً
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غدا.. حفل موسيقى حجرة على المسرح الصغير بدار الأوبرا
دار الأوبرا

غدا.. حفل موسيقى حجرة على المسرح الصغير بدار الأوبرا

الأحد، 30 ابريل 2017 11:09 ص
وكالات

يحيي كل من مارسيلينو صفوت ورنا حجاج ونغماية صفوت حفل موسيقى حجرة، مساء غد “الاثنين”، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
وتؤدي المقطوعات الموسيقية دون قائد مايسترو، وبذلك يحظى كل مؤد بحرية فنية أكثر، ولكن في إطار النص الموسيقي المكتوب، ويعتبر مهرجان البستان الدولي من أشهر مهرجانات موسيقى الحجرة في العالم العربي، بجسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
يشار إلى أن موسيقى الحجرة تعد نوعا من الموسيقى الكلاسيكية، يؤديها عدد محدود من العازفين في حجرات داخل القصور.

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