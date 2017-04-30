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الأحد 30 ابريل 2017 11:05 صباحاً
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين في إعصار تكساس - فيديو
إعصار يضرب ولاية تكساس

مصرع 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين في إعصار تكساس - فيديو

الأحد، 30 ابريل 2017 11:05 ص
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لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسون آخرون في إعصار ضرب ولاية تكساس الأمريكية وألحق دمارا كبيرا أتى على المنازل والسيارات.

وسبق الإعصار المذكور، إعلان حالة الطوارئ في ولايتي ميزوري وأوكلاند بعد أمطار غزيرة وفيضانات لقيت فيها امرأة واحدة مصرعها وجرى إنقاذ 30 آخرين مع إجلاء قرابة 100 شخص عن منازلهم.



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