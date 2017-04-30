صدر عدد مايو 2017 من مجلة “الثقافة الجديدة”، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، متضمنة ملفًا بعنوان: “سينما خيرى بشارة”، ضم مقالات لكل من: د.وليد سيف، محمود الغيطانى، ماجدة خير الله، د.صفاء النجار، أندرو محسن، صفاء الليثى، خالد عبد العزيز، د.نادر رفاعى، أمل ممدوح.

فى حين جاء مدخل رئيس التحرير بعنوان “أفلام خيرى بشارة.. سينما صادمة لا تركن إلى المألوف”، جاء فيه: ” التمهل -ولو قليلاً- أمام أفلام خيرى بشارة، ليس سوى محاولة لرصد القيمة الفنية التى نستطيع فى مصر إنجازها، عند خيرى وآخرين من جيله، وبعض أساتذتهم الذين سبقوهم، لكنهم قليلون مع الأسف بالمقارنة مع من يصنعون أفلامًا سريعة هدفها إضحاك الناس، دون تقديم قيم فنية متعوب عليها”. بينما استقر اختيار هيئة التحرير على كتاب “السياسة والسينما فى مصر” للدكتورة درية شرف الدين، ليكون كتاب هذا الشهر، وقرأه عزة سلطان ومحمد سيد ريان.

أما “ملف الأدب” فتضمن قراءات فى أعمال الروائى المصرى محمد جبريل، قدمها كل من: د.حسين حمودة، د.عبد الناصر حسن، د.سعيد الوكيل، د.أيمن تعيلب، د.أسامة شمعون، د.نجوى عمر. وقصائد للشعراء: أحمد الشهاوى، جميل عبد الرحمن، محمد الحمامصى، محمد جاهين بدوى، سالم أبو شبانة، محمد عبد الحميد توفيق، محمد الشحات محمد، مها كمال النجار، أحمد اللاوندى، محمد أبو الليف، هانى البريدى المسعودى، علاء أبو جليل، وفاء محمد أبو زيد، أحمد سعيد، مرسى حسن عوَّاد، ومحمد بدران، وقصصًا للكتاب: يوسف فاخورى، محمد أبو الدهب، انتصار عبد المنعم، إكرام عيد، عبد الله محمد حسن، ياسين محمود، مديحة أبو زيد، إبراهيم المطولى، زهير عبد العليم. وتضمن ملف “تجديد الخطاب الدينى” مقالين لعصام الزهيرى وهالة محمود قابيل. واشتمل ملف الترجمة على قصائد للشاعر مايكل دانا جويا ترجمها شرقاوى حافظ، وقصتين للكاتب الروسى فاليرى ميتيولكين ترجمهما أشرف عبد الحميد.

وتضمنت “رسالة الثقافة” مقال “المكان الأول الأخير” بعنوان: “مجول.. شاهد على التحولات السياسية فى مصر” كتبه محمد عبد الستار الدش، وحوارًا مع الشاعر العراقى عبد الكريم كاصد أجراه فارس خضر. كما تضمنت “رسالة الثقافة” أيضًا مقالاً في الموسيقى عن “فيردى وأوبرا عايدة” لخلف أبو زيد، وتحقيقًا عن “البحر الأحمر بين السياحة والأدب” أعده بهاء الدين حسن، ومقالاً فى تأبين الكابتن غزالى بعنوان “غزالى مبدع بدرجة مقاتل” كتبه د.حمدى سليمان، وفى باب “الكتب” متابعات لكل من: د.يوسف نوفل، د.نهلة راحيل.

هيئة تحرير مجلة “الثقافة الجديدة” تتكون من: رئيس التحرير سمير درويش، مدير التحرير عادل سميح. واللوحات التي تصاحب هذا العدد للفنان عماد أبو جرين.