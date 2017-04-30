بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسيالأحد، 30 ابريل 2017 11:00 ص
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال البابا، في تصريحات صحفية، على متن الطائرة التي أقلته من مصر إلى روما، مساء السبت، “عبرت عن قلقي إزاء هذه القضية”ح وفقاً لوكالة “الأناضول”.
وأوضح أن الكرسي الرسولي “حكومة الفاتيكان”، قد تحرك بشأن قضية ريجيني، وفق ما طلبه والدا الباحث القتيل منه؛ رافضاً الإفصاح عن ماهية هذه التحركات.
وتابع البابا فرنسيس: “بشكل عام، عندما أكون مع رئيس دولة، في حوار خاص، فهو يظل خاصاً، إلا إذا اتفقنا على خلاف ذلك، وأعتقد أنه إذا كانت المقابلة مغلقة، فإنني واحتراماً لطابعها، أحتفظ بسرية ما يدور خلالها”.
وريجيني، كان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، وتواجد بالقاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحته للدكتوراه، حول الاقتصاد المصري.
ثم اختفى مساء 25 يناير 2016، في حي الدقي، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية، وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير من نفس العام؛ وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة، آنذاك
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