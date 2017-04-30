سعفان: عمال مصر هم السواعد التي تبنى الوطنالأحد، 30 ابريل 2017 10:50 ص
كد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن عمال مصر هم السواعد التي تبنى الوطن، والمستقبل الواعد لمصر الجديدة الشابة العفية سيتحقق بعطائهم المتواصل، منوها بأن تفانيهم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية.
ووجه سعفان - في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال اليوم الأحد - التحية لكل عامل ساهر في عمله بمصنعه، وكل يد تبنى وتغرس وتحصد من الأرض لتخرج الثمار الطيبة، ولليد الخشنة الطاهرة التي يحبها الله ورسوله، مطالبا عمال مصر بالانطلاق للعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة لبناء مصر المستقبل، وفتح أبواب الرزق للمصريين، لنرتقى بمستوى المعيشة للجميع.
وقال :إننا نترقب معا هذا اليوم بالقلب والعقل، ونجد أن واجبنا تجاه وطننا العزيز مصر يحتم علينا الاستفادة مما مررنا به من ظروف وصعاب ودروس وعبر، تفرض علينا تجاوز عثرات الماضي، واستعادة روح انتصارات أكتوبر، وتحرير سيناء التي احتفلنا بذكرى تحريرها منذ أيام قليلة، والتي أثبت الشعب المصري خلالها أنه لا يهزم، ولا يمكن أن تنكس له راية، أو يصيبه يأس، أو يفقد مصريته.
وأكد سعفان أننا أمام مرحلة جديدة من تاريخ مصر، تتطلب منا جميعا بذل الغالي والنفيس لمواجهة قوى الإرهاب، مشيرا إلى أن قواتنا المسلحة تخوض معركة جديدة أمام عدو غادر قوامه حفنة من المأجورين، مشددا على أن المعركة معه مستمرة، ولن ينالوا من عزيمة المصريين، وإرادتهم الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.
ووجه تحية إعزاز وتقدير وعرفان لأرواح شهداء ومصابي الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر، كما وجه تحية لكل مواطن مصري فقد حياته، أو عزيز لديه في سبيل رخاء وطنه، داعيا لأرواح هؤلاء جميعا، وإلى كل أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وذويهم بالمغفرة والرحمة.
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