 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 11:03 صباحاً
روابط سريعة
الأربعاء.. المصري الديمقراطي يناقش الانتخابات الفرنسية
ايهاب الخراط

الأربعاء.. المصري الديمقراطي يناقش الانتخابات الفرنسية

الأحد، 30 ابريل 2017 10:46 ص
وكالات

تنظم أمانة التدريب والتثقيف بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يوم الأربعاء المقبل بمقر الحزب بالقاهرة الجلسة الأولى للصالون السياسي للحزب وذلك لمناقشة ( الانتخابات الفرنسية الحالية، ووضع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم).
يشارك فى فعاليات الصالون السياسى إيهاب الخراط - نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والنائب البرلماني السابق، حسين جوهر - أمين العلاقات الخارجية بالحزب، نادين عبدالله - باحثة العلوم السياسية والكاتبة بالمصري اليوم ومدرسة العلوم السياسية بالجامعة البريطانية.
يدير الجلسة محمد سالم عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لفيف من رموز القوى الوطنية ورجال الإعلام.‎

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3