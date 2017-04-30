هآرتس: ترامب لا يرى أي سبب يمنع التوصل لاتفاق إسرائيلي - فلسطينيالأحد، 30 ابريل 2017 10:56 ص
قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنه قبل عدة أيام من التقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز للأنباء انه “يريد رؤية السلام يتحقق بين الاسرائيليين والفلسطينيين ، ولا يوجد أي سبب يمنع ذلك”.
ولم يعقب ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تصريح الرئيس ترامب. فنتنياهو ورجاله يتعقبون - حسب الصحيفة - الاستعدادات للقاء بين ترامب وعباس، والرسائل التي تصدر عن القيادة الفلسطينية، والتي ينبعث منها حتى الآن التفاؤل الكبير والتعامل الايجابي مع الرئيس ترامب ومحاولاته لاستئناف العملية السلمية.
في نهاية الأسبوع عاد من واشنطن الوفد الفلسطيني الذي أعد للقاء بين عباس وترامب. وقال السفير الفلسطيني لدى الولايات المتحدة، حسام زملط لصحيفة “هآرتس” إن “اللقاء بين ترامب وعباس يشكل فرصة تاريخية للسلام”.
وأضاف إن عباس معني ببناء “شراكة استراتيجية” مع ترامب خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح زملط: “هناك مسألة واحدة مطروحة على جدول الزيارة، وهي الفرصة التاريخية للسلام التي يمثلها الرئيس ترامب. حين يتواجد رئيس يعرب خلال اول يوم في منصبه عن التزامه بالسلام ويستثمر الوقت والجهود من اجل التوصل الى حل، فان هذا ما تعنيه الفرصة التاريخية. ترامب يملك القدرات السياسية، منظومة العلاقات المطلوبة مع كل اللاعبين والرغبة بتحقيق هذا الهدف”.
وقال زملط ان هدف عباس هو مغادرة واشنطن في نهاية الاسبوع في وضع يسود فيه افق سياسي. “الرئيس عباس يملك المطلوب لكي يمضي يدا بيد مع ترامب نحو الاتفاق التاريخي. لديه رؤية للسلام، التزام قوي ومثبت بالدبلوماسية، وشرعية للحصول على اتفاق دائم بشكل لا يملكها غيره”.
وقال فلسطينيون شاركوا في المحادثات في واشنطن، إن الانطباع لدى القيادة الفلسطينية هو أن الإدارة لم تبلور بعد سياسة واضحة ومقترحات. وقال مسؤول فلسطيني: “لا يمكن لنا التحدث عن مخطط واضح بشأن استئناف المفاوضات لأن الأمر يحتم قاعدة ما من التفاهمات. إذا طلب ترامب من الفلسطينيين تقديم شيء، سيكون على إسرائيل تقديم شيء في المقابل. في هذه الأثناء لا نسمع أي شيء مشجع من جهة إسرائيل، وإنما المزيد من البناء في المستوطنات والمزيد من التطرف في المواقف”.
ومن بين المسائل التي قد يطرحها عباس أمام ترامب، مسألة إضراب الاسرى في السجون الإسرائيلية. وكان عباس قد طلب تدخل مصر بهدف حل الأزمة، وسيلتقي اليوم في عمان مع الملك عبدالله، لتنسيق المواقف استعدادا للقاء مع ترامب.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT