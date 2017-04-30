بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، الاستعراض الأول لتطبيق شروط منح مصر، قرض قيمته 12 مليار دولار، ومناقشة سُبل حل مشكلة التضخم، التي تتصدر أولويات المباحثات.

وأوضحت صحيفة “بلومبرج” الأمريكية، أن الوفد سيجري محادثات مع وزارة المالية، ومسؤولي البنك المركزي، على أن تنتهي الزيارة في 11 مايو.

وشدد كبار مسؤولي صندوق النقد، على ضرورة معالجة صناع السياسة في مصر، للتضخم؛ كأولوية أولى.

يأتي ذلك، وسط تلميحات، بأن ترفع مصر أسعار الفائدة من جديد، بعد تسارع التضخم، إلى أكثر من 30%، بعد قرار البنك المركزي، بتعويم العملة المحلية.