 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 11:02 صباحاً
روابط سريعة
بعثة «النقد الدولي» تبحث حل مشكلة التضخم في مصر
السيسي خلال لقائه مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي‎

بعثة «النقد الدولي» تبحث حل مشكلة التضخم في مصر

الأحد، 30 ابريل 2017 10:47 ص

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، الاستعراض الأول لتطبيق شروط منح مصر، قرض قيمته 12 مليار دولار، ومناقشة سُبل حل مشكلة التضخم، التي تتصدر أولويات المباحثات.

وأوضحت صحيفة “بلومبرج” الأمريكية، أن الوفد سيجري محادثات مع وزارة المالية، ومسؤولي البنك المركزي، على أن تنتهي الزيارة في 11 مايو.

وشدد كبار مسؤولي صندوق النقد، على ضرورة معالجة صناع السياسة في مصر، للتضخم؛ كأولوية أولى.

يأتي ذلك، وسط تلميحات، بأن ترفع مصر أسعار الفائدة من جديد، بعد تسارع التضخم، إلى أكثر من 30%، بعد قرار البنك المركزي، بتعويم العملة المحلية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3