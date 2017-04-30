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اليوم.. القضاء الإداري ينظر إشكالين لحل اتحاد الكرة
اتحاد الكرة المصري

اليوم.. القضاء الإداري ينظر إشكالين لحل اتحاد الكرة

الأحد، 30 ابريل 2017 10:45 ص
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تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الإشكالين المقامين من عمر هريدى المحامى والمطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس اتحاد الكرة.

واختصم الإشكالان رقما ٣٥٦٨١ / ٣٥٦٨٣ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة والقائم بأعمال مجلس اتحاد الكرة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت ٣٠ أغسطس الماضى.

اختصمت الدعاوى، التي حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.

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