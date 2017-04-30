طالب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من رجال الأعمال المساهمة في إعادة تشغيل مصانع قطاع الأعمال العام المتعثرة والمتوقفة لاستيعاب نسبة البطالة الناجمة عن “الخصخصة”.

وأعلن عبد الفتاح من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأحد، أن البرلمان يعد العديد من التشريعات التي تحمي حقوق العمال مثل قانون “العمل” الجديد و”النقابات المهنية” و”التأمينات والمعاشات”، مؤكدا على أهمية عودة الصناعة في مصر لتوفير العملة الصعبة الأجنبية.

وأضاف أن “قانون الخدمة المدنية” سيمنع “الترهل الإداري بالدولة” وسيحد من الفساد وسيحقق العدالة الحقيقية بين المواطن والموظف الحكومي، موضحا أيضا أنه سيتم تغيير القانون رقم “12” بقانون “العمل” والذي وصفه بأنه “سيء السمعة” لتحقيق العدالة بين الموظفين وأصحاب الأعمال.

جاء هذا تعليقا على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.