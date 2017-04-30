اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نشر أهم وأجرأ كتاب فى مواجهة الإرهاب “ضلالات الإرهابيين وتفنيدها”، الذى يكشف حقيقة الإرهاب والإرهابيين، ويدحض أباطيلهم وافتراءاتهم، وتحريفهم الكلم عن مواضعه، فى تكفيرهم الناس بغير حق، واستباحتهم الدماء والأعراض والأموال بغير حق، وعملهم على إسقاط الدول باستهداف جيشها وشرطتها ومقدرات حياتها، سواء عبر الاستهداف المباشر أم عبر الدعوة إلى الهدم تحت غطاء التظاهر السلمى أو العصيان المدنى، أو الإضراب الموجه عن الطعام.

وأكد الوزير، أن الكتاب إيمانًا بخطر الإرهاب الداهم على الإنسانية جمعاء، وإسهامًا فى كشف وتعرية هذا الفكر، وبيان زيفه وزيغه، وضلاله وإضلاله، وسيتم نشر النسخة الإلكترونية اليوم، الأحد، ويتبعها خلال أيام النشر الورقى للكتاب، ثم ترجمته إلى أكثر من لغة، لبيان حقيقة هذه الجماعات الضالة المضلة، وتفنيد أباطيلها، وكشف حقيقتها أمام العالم أجمع، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة فى كشف حقيقة هذه الجماعات وتعريتها أمام البشرية جمعاء.