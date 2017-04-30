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إحباط محاولة تهريب 1.5 كجم هيروين بمطار كراتشي
الطيران الباكستاني

إحباط محاولة تهريب 1.5 كجم هيروين بمطار كراتشي

الأحد، 30 ابريل 2017 10:42 ص
وكالات

ضبطت قوات أمن المطارات في باكستان واحد ونصف كيلوجرام من الهيروين كانت بحوزة أحد المسافرين في مطار كراتشي والتي كان ينوي تهريبها إلى السعودية.
وأوضح المتحدث باسم قوات أمن المطارات - حسبما نقلت قناة (جيو) الباكستانية اليوم الأحد- أن المشتبه به والذي يدعى علي شير كان يريد الصعود على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة كانت متجهة إلى السعودية إلا أنه تم إلقاء القبض عليه متلبسا في مطار “جناح” بكراتشي.
وأشار المتحدث إلى أنه تم تسليم المشتبه به إلى قوات مكافحة المخدرات لإجراء المزيد من التحقيق معه.‎

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