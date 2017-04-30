قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن مصر تنتظر الكثير من عمال مصر لتشييد أركان المستقبل لنا وللأجيال القادمة، مؤكدا أن مصر تنهض وتتقدم بسواعد أبنائها المخلصين.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال.

“الأخوة والأخوات عمال مصر الشرفاء في كل ربوع الوطن شعب مصر العظيم أتحدث إليكم اليوم في عيد العمال ، عيد كل مصري شريف يكد ويعرق ويبذل غاية جهده لتعمير الوطن ونفع الناس، أقف بينكم اليوم بقلب مواطن مصري يقدر جهد العامل في مصنعه وفي موقع عمله أيا كان ، أشد على أيديكم وأذكركم أن مصرنا العزيزة تنتظر منكم الكثير لنشيد معا أركان المستقبل لنا وللأجيال القادمة خلفنا، كل عام ومصر ناهضة بسواعدكم متقدمة بإخلاصكم “.

“عمال مصر الكرام إن حرص الدولة على الاحتفال سنويا بعيد العمال يجسد في جوهره احترامها وتقديرها العميق لما يقدمه العمال من عطاء في شتي ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الكبير في دفع مسيرة البناء والتطوير للمساهمة في رفعة هذا الوطن العظيم”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي “فتحية منا لأرواح شهداء الوطن الذين نتذكرهم بكل فخر وعزة ونؤكد دوما بأنهم في قلوبنا أحياء وإننا قادرون باذن الله على القصاص لحقهم ، وسنحيا معا حياة كريمة آمنة في وطننا مهما كلفنا ذلك من تضحيات معتمدين على سواعدنا ومدافعين عن قضيتنا العادلة لا نخشي في الحق لومة لائم”.

“بينما نواجه تحدي الإرهاب نستمر في العمل على إصلاح بيتنا من الداخل إدراكا لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها في الاقتصاد ولذلك اعتمدنا خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل ترتكز بالأساس على دعم المنتج الوطني وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة فرص العمل للشباب وتعظيم الاستفادة من طاقتهم في خدمة الوطن ، ووصولا إلى توفير المستوي المعيشي اللائق الذي يستحقه كل المصريين والعمال في القلب منه.

“كما وجهنا بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار لتوفير مناخ من الاستقرار والطمأنينة في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ..وأتطلع إلى انتهاء البرلمان في أقرب وقت ممكن من إصدار هذه التشريعات لنبدأ خطوات التطوير ونجتاز معا تلك المرحلة بنجاح ، ونرسي دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة” .