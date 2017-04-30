بسبب "المونديال"
اتحاد الكرة يدرس إقامة الدورى الجديد من مجموعتينالأحد، 30 ابريل 2017 10:26 ص
يدرس اتحاد الكرة جدياً إقامة الدورى الجديد على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 9 فرق فى ظل رغبة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الحصول على معسكر طويل فى شهر أغسطس قبل مباراتى أوغندا ، وهو ما يمنع الجبلاية من إقامة الدورى منتصف أغسطس كما كان محدد وبالتالى إقامة الدورى منتصف سبتمبر بعد إنتهاء مباراة أوغندا الثانية المرجح إقامتها فى الأسبوع الأول من نفس الشهر.
يواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، أزمة بسبب بطولة الدورى للموسم المقبل 2017 – 2018 فى ظل ضيق الوقت فى الموسم القادم ارتباط المنتخب الأول بمباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون و التصفيات المؤهلة لكأس العالم حيث يخوض مباراتى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم فى شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ثم مارس للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون .
وتحسم مباراتى المنتخب أمام أوغندا التصور النهائى لشكل الدورى خاصة أن فوز المنتخب بتلك المباراتين يقرب تأهل الفراعنة بنسبة كبيرة إلى كأس العالم وبالتالى سيطلب كوبر أكثر من توقف ومباريات ودية وهى أزمة أيضاً تهدد البطولة ، وبالتالى يدرس مسئولو الجبلاية الإعلان مبكراً عن إقامة الدورى الجديد من مجموعتين.
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