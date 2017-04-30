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لفتة إنسانية من السيسي.. ترك المنصة لتكريم «عامل»
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

لفتة إنسانية من السيسي.. ترك المنصة لتكريم «عامل»

الأحد، 30 ابريل 2017 10:20 ص

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، 10 من قدامى النقابيين، ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى وذلك خلال احتفالية عيد العمال التى يشهدها الرئيس الآن.

وكان من بين المُكرمين “ميلاد نجيب خله” الذى حرص الرئيس السيسى للنزول من على المنصة لتكريمه بسبب حالته الصحية.

“خله” مدير إدارة بهيئة البريد بمحافظة الإسكندرية، ورئيس اللجنة النقابية بالإسكندرية، ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد وأمين مساعد اتحاد العمال، ورغم مرضه قرر أن يحضر التكريم بنفسه لأنه يعتبره فخرًا واعتزازًا بتسلمه الوسام من قبل الرئيس السيسى، حيث قام بتطوير الدور الثالث بمركز الحركة بمكتب بريد الإسكندرية على نفقته الخاصة، ودفع ثلثى مبلغ التطوير، فى حين قام زملاؤه بالعمل بتحمل مبلغ الثلث المتبقى الخاص بالتطوير.

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