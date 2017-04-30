قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سورياالأحد، 30 ابريل 2017 10:42 ص
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.
وتحظى مدينة الطبقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” منذ العام 2014 بأهمية استراتيجية مزدوجة، باعتبار انها تفتح الطريق امام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن إلى الرقة، معقل الجهاديين في سوريا، وتضم سداً مائياً هو الاكبر في البلاد.
وقال المرصد ان قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على 40% من الطبقة من بينها اكثر من نصف المدينة القديمة، وذلك بعد اسبوع على دخولها هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كلم غرب الرقة المعقل الابرز للجهاديين في سوريا.
واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن الى تواصل المعارك صباح الاحد.
وتواجه قوات سوريا الديمقراطية مقاومة شرسة من الجهاديين الذين يستخدمون خصوصا طائرات مسيرة مسلحة على غرار ما يفعلون ضد القوات العراقية التي تحاول طردهم من مدينة الموصل كبرى مدن شمال العارق.
وبحسب المرصد، اعتمد التنظيم منذ حصار المدينة على ارسال انتحاريين وسيارات مفخخة الى مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محاولة لاعاقة تقدمهم، وهو الاسلوب الذي يعتمده في كل الجبهات التي يخسر سيطرته عليها.
وكان عدد سكان الطبقة يقارب 240 الف نسمة قبل بدء النزاع في سوريا في العام 2011 لكن اكثر من 80 الفا من السكان فروا من المعارك.
وتقع المدينة التي كان الجهاديون يستخدمونها كقاعدة للقيادة وتضم السجن الابرز للتنظيم بالقرب من سد مهم يحمل اسمها لا يزال خاضعا لسيطرة الجهاديين.
وتندرج السيطرة على مدينة الطبقة في إطار حملة “غضب الفرات” التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر لطرد مقاتلي تنظيم الدولة من الرقة معقلهم الابرز في سوريا.
ومنذ بدء هجومها الهادف لطرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على قسم كبير من الاراضي في محيط الرقة.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT