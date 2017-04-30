أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.

وتحظى مدينة الطبقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” منذ العام 2014 بأهمية استراتيجية مزدوجة، باعتبار انها تفتح الطريق امام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن إلى الرقة، معقل الجهاديين في سوريا، وتضم سداً مائياً هو الاكبر في البلاد.

وقال المرصد ان قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على 40% من الطبقة من بينها اكثر من نصف المدينة القديمة، وذلك بعد اسبوع على دخولها هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كلم غرب الرقة المعقل الابرز للجهاديين في سوريا.

واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن الى تواصل المعارك صباح الاحد.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية مقاومة شرسة من الجهاديين الذين يستخدمون خصوصا طائرات مسيرة مسلحة على غرار ما يفعلون ضد القوات العراقية التي تحاول طردهم من مدينة الموصل كبرى مدن شمال العارق.

وبحسب المرصد، اعتمد التنظيم منذ حصار المدينة على ارسال انتحاريين وسيارات مفخخة الى مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محاولة لاعاقة تقدمهم، وهو الاسلوب الذي يعتمده في كل الجبهات التي يخسر سيطرته عليها.

وكان عدد سكان الطبقة يقارب 240 الف نسمة قبل بدء النزاع في سوريا في العام 2011 لكن اكثر من 80 الفا من السكان فروا من المعارك.

وتقع المدينة التي كان الجهاديون يستخدمونها كقاعدة للقيادة وتضم السجن الابرز للتنظيم بالقرب من سد مهم يحمل اسمها لا يزال خاضعا لسيطرة الجهاديين.

وتندرج السيطرة على مدينة الطبقة في إطار حملة “غضب الفرات” التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر لطرد مقاتلي تنظيم الدولة من الرقة معقلهم الابرز في سوريا.

ومنذ بدء هجومها الهادف لطرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على قسم كبير من الاراضي في محيط الرقة.