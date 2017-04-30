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ماذا قال السيسي عن «سيدات مصر»؟!
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ماذا قال السيسي عن «سيدات مصر»؟!

الأحد، 30 ابريل 2017 10:16 ص
كتب - أحمد فرهود

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقوة، بسيدات مصر، واصفاً إياهن بـ”العظيمات”.

وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية “عيد العمال”، اليوم الأحد: “والله أنا مش بجامل، أنا بقول الحقيقة، سيدات مصر عظيمات”.

وأضاف الرئيس: “أنهن يجتهدن في العمل وفي بيوتهن وتربية أبنائهن”.

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