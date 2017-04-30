 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 11:08 صباحاً
روابط سريعة
مصرع وإصابة 22 شخصا فى اصدام حافلة بسيارة شمالي الصين
حادث سير في الصين

مصرع وإصابة 22 شخصا فى اصدام حافلة بسيارة شمالي الصين

الأحد، 30 ابريل 2017 10:18 ص
أ ش أ

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون فى حادث تصادم حافلة بسيارة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين.

ووفقا لبيان السلطات المحلية الصينية اليوم الأحد ، كان الحادث وقع عصر أمس عند اصطدام الحافلة بسيارة حيث توفي تسعة أشخاص علي الفور في مكان الحادث، فيما أصيب 13، لفظ ثلاثة منهم أنفاسهم الأخيرة بالمستشفى صباح اليوم بسبب إصاباتهم البالغة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية ما زال المصابون يتلقون العلاج بالمستشفي ووصفت حالة أحدهم بالحرجة ، وتجرى السلطات حاليا التحقيق فى الحادث خاصة أن السيارة المصطدمة بالحافلة كانت غير مسجلة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3