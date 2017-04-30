لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون فى حادث تصادم حافلة بسيارة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين.

ووفقا لبيان السلطات المحلية الصينية اليوم الأحد ، كان الحادث وقع عصر أمس عند اصطدام الحافلة بسيارة حيث توفي تسعة أشخاص علي الفور في مكان الحادث، فيما أصيب 13، لفظ ثلاثة منهم أنفاسهم الأخيرة بالمستشفى صباح اليوم بسبب إصاباتهم البالغة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية ما زال المصابون يتلقون العلاج بالمستشفي ووصفت حالة أحدهم بالحرجة ، وتجرى السلطات حاليا التحقيق فى الحادث خاصة أن السيارة المصطدمة بالحافلة كانت غير مسجلة.