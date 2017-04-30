 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 11:07 صباحاً
روابط سريعة
تأمين أرصفة وساحات ميناء الإسكندرية أثناء عيد العمال
ميناء الاسكندرية

تأمين أرصفة وساحات ميناء الإسكندرية أثناء عيد العمال

الأحد، 30 ابريل 2017 10:15 ص
وكالات

عززت هيئة ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات والسلطات الأمنية المختصة من الإجراءات اللازمة لتأمين الأسوار والأبواب والأرصفة وحوض البترول والساحات وعمليات رسو السفن والبواخر التي ترفع إعلام دول مختلفة بالميناء أثناء احتفال وأجازة عيد العمال.
وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إنه تقرر مضاعفة العمال والموظفين في جميع الورديات لمواجهة أي ظروف أو حوادث طارئة وضمان انتظام العمل واستمرار حركة تداول الشاحنات والحاويات وعمليات شحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن بشكل طبيعي.
وكثف رجال مباحث ميناء الإسكندرية بإشراف اللواء ابراهيم الشناوي مدير شرطة ميناء الإسكندرية من الخدمات الأمنية للتعامل مع أي أحداث استثنائية وضمان سرعة الانتقال والتعامل الفوري مع أي أجسام غريبة أو يشتبه فيها.‎

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3