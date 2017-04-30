عززت هيئة ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات والسلطات الأمنية المختصة من الإجراءات اللازمة لتأمين الأسوار والأبواب والأرصفة وحوض البترول والساحات وعمليات رسو السفن والبواخر التي ترفع إعلام دول مختلفة بالميناء أثناء احتفال وأجازة عيد العمال.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إنه تقرر مضاعفة العمال والموظفين في جميع الورديات لمواجهة أي ظروف أو حوادث طارئة وضمان انتظام العمل واستمرار حركة تداول الشاحنات والحاويات وعمليات شحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن بشكل طبيعي.

وكثف رجال مباحث ميناء الإسكندرية بإشراف اللواء ابراهيم الشناوي مدير شرطة ميناء الإسكندرية من الخدمات الأمنية للتعامل مع أي أحداث استثنائية وضمان سرعة الانتقال والتعامل الفوري مع أي أجسام غريبة أو يشتبه فيها.‎