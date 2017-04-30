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النقض: 23 مايو "عمومية" عادية لاختيار الأعضاء الجدد
محكمة النقض

النقض: 23 مايو "عمومية" عادية لاختيار الأعضاء الجدد

الأحد، 30 ابريل 2017 10:09 ص
وكالات

أعلنت محكمة النقض انعقاد جمعيتها العمومية العادية لاختيار الأعضاء الجدد بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي، في 23 مايو المقبل.
وأكدت المحكمة – في بيان لها– عدم صحة ما يتم تداوله عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية، موضحة أن رئيس المحكمة لم يدع لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، كما لم يتقدم أحد من قضاة المحكمة أعضاء الجمعية حتى صدور هذا البيان بطلب لعقدها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.

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