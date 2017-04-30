سفيرة مصر بـ«الفاتيكان» سابقا: البابا فرنسيس متابع دائم للأوضاع الداخلية ويدعم السيسيالأحد، 30 ابريل 2017 10:16 ص
أكدت سفيرة مصر السابقة بدولة الفاتيكان وفاء باسيم، أن “الفاتيكان” لها دور ديني وسياسي مثل باقي الدول ولكن لها طبيعة خاصة حيث مساحتها لا تزيد عن 1 كيلو متر مربع وعدد سكانها 800 شخص ليس من بينهم أطفال.
وأشارت وفاء باسيم من خلال لقاءها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، إلى أنه على الرغم من صغر “دولة الفاتيكان” ولكن لها تأثير روحي على مليار و300 مليون شخص يعتنقون المذهب “المسيحي الكاثوليكي” على مستوى العالم، مؤكدا أن الدولة تؤثر على قرارات العديد من الدول ذات الثقافة الكاثوليكية بالإضافة إلى تأثيرها الثقافي والوجداني.
وأوضح أن البابا فرنسيس كان دائم المتابعة للأوضاع في مصر وكان يتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يدعم مساعي مصر الحثيثة في نشر السلام بالقضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب على مستويات مختلفة، مؤكدة أنها ألتقت به شخصيا أثناء عملها كسفيرة بالفاتيكان.
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