ترامب يحتفل بأول 100 يوم له في الحكم ويهاجم وسائل الإعلامالأحد، 30 ابريل 2017 10:08 ص
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت في الاحتفال بمرور 100 يوم على رئاسته مع أنصار في تجمع شبيه بتجمعات الحملة الانتخابية بإعلان إنجازاته المبدئية ومهاجمة منتقديه .
وأبلغ ترامب حشدا في ولاية بنسلفانيا إنه بدأ للتو في تنفيذ وعوده خلال الحملة الانتخابية . وهاجم ترامب مرارا وسائل الإعلام”غير الكفؤ وغير الأمينة” قائلا إنها لا تقول الحقيقة بشأن إنجازات إدارته.
وقال ترامب في هاريسبرج في بنسلفانيا “إدارتي تنفذ وعودها كل يوم لشعب بلادنا العظيم.
“إننا نفي بوعد تلو الآخر وبصراحة الناس سعداء فعلا بذلك “.
ونُظم هذا الحشد في نفس اليوم الذي نُظمت فيه مسيرة بشأن المناخ والتي طوق خلالها آلاف المحتجين البيت الأبيض كما تزامن أيضا مع العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.
واختار ترامب وموظفوه عدم حضور هذا الحفل بسبب ما وصفه بأسلوب الصحافة غير النزيه في المعاملة . وقال ترامب إنه يشعر بسعادة لعدم حضوره الحفل.
وقال وسط صيحات استهجان عالية من الحشد “عدد كبير من ممثلي هوليود ووسائل الإعلام بواشنطن يسلون بعضهم في قاعة للرقص بأحد الفنادق في عاصمة بلادنا الآن.
“لو أن مهمة وسائل الإعلام أن تكون صادقة وتقول الحقيقة لاستحقت وسائل الإعلام درجة فاشل جدا جدا”. وذكر ترامب بعضا مما وصفه بإنجازاته الرئيسية الأولى ومن بينها النجاح في التصديق على قاضي المحكمة الأمريكية العليا نيل جورسوتش وإلغاء قوانين كثيرة بشأن البيئة وقطاع الأعمال.
وأشار أيضا إلى تعزيز إجراءات الأمن والذي أدى إلى تراجع حاد في عمليات العبور غير القانونية للحدود الجنوبية.
وقال ترامب “العالم بدأ يتلقى الرسالة وهي أنك إذا حاولت دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ستُضبط وتُعتقل وترحل أو تُسجن “.
وتجاهل ترامب اخفاقه في تحقيق انتصارات تشريعية رئيسية بشأن وعوده الأساسية خلال حملته الانتخابية مثل إلغاء وتغيير قانون الرعاية بأسعار معقولة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك. وأوقفت المحكمة أيضا حظرا فرضه ترامب على القادمين من سبع دول إسلامية.
وأنحى ترامب باللوم على الديمقراطيين في هذه الإخفاقات التشريعية حتى الآن وقال إن كل وعوده ستُنفذ في نهاية المطاف.
وقال “سنبني الجدار وعلى الناس ألا يقلقوا منه”.
وقال بعض الأنصار في الحشد إنهم مستعدون لإعطاء ترامب مزيدا من الوقت .
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