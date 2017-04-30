دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في موجة ضحك، أثناء إلقاء كلمته، في احتفالية “عيد العمال”، اليوم الأحد.

وقام الحضور، فور إلقاء السيسي لكلمته، بالهتاف بمطالبهم، وبمناشدة الرئيس بتوفير المنح للعمال، ما أدى إلى دخول السيسي، في موجة من الضحك.

وأجاب الرئيس، على مطالب الحضور بالقول: “حاضر.. حاضر”.