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البابا فرنسيس يدعو إلى وساطة دولية لتهدئة التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية
بابا الفايكان البابا فرنسيس الثاني

البابا فرنسيس يدعو إلى وساطة دولية لتهدئة التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية

الأحد، 30 ابريل 2017 10:10 ص
وكالات

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى وساطة دولية لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسبب برنامج بيونج يانج النووي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الأحد عن البابا فرنسيس قوله إن “النرويج على سبيل المثال كانت دائما تبدي استعدادها للمساعدة، محذرا في الوقت ذاته من أن الأزمة بين البلدين تهدد باندلاع حرب سيهلك فيها جزء بريء من الإنسانية.
ووصف الوضع بأنه ملتهب للغاية، مشددا علي أن الطريق المتاح هو طريق المفاوضات والحل الدبلوماسي.
وجاءت تصريحات البابا فرنسيس بعد ساعات من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخ باليستي آخر.
وأجريت التجربة الصاروخية الجديدة بعد ساعات من مناقشة مجلس الأمن الدولي برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.

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