الرومانيون يتناولون الكثير من اللحوم في عطلة أول مايو

أظهرت الإحصاءات أن الرومانيين يتناولون حوالي 440 مليون قطعة “ميشي” سنويا وهو طبق شعبي مكون من اللحوم المفرومة ، أي ما يزن إجمالا ما يتراوح بين 20 إلى 25 ألف طن من اللحوم.

ورغم ذلك، تسجل ذروة المبيعات خلال العطلة الصغيرة في أول مايو عندما يلتهم الرومانيون ما يربو على 30 مليون قطعة “ميشي” خلال يومين أو ثلاثة أيام فقط مما يمثل 1500 طن من اللحوم، وذلك وفقا لما ذكرته دانا تانسي المديرة التنفيذية لرباطة اللحوم الرومانية.

وأشارت دانا بأن الروماني يتناول 40 قطعة ميشي سنويا في المتوسط ، ولكن في يوم واحد مثل أول مايو يتناول كمية من الميشي يتناولها عادة في شهر واحد.

وقالت المسؤولة الرومانية، كما ذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري، إن وجبة ميشي يجري أيضا تصديرها وخاصة إلى إيطاليا وأسبانيا حيث تعيش جاليات رومانية.

يذكر أن طبق ميشي أو كما يطلق عليه الرومانيون ميتيتي هو طبق روماني تقليدي مكون من أصابع اللحم المشوي من خليط مفروم من لحم البقر والضأن والخنزير مع التوابل والزعتر .