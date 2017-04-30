قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق: إن المفكر عبدالله النفيسي سيظل حاقدًا على دولة الإمارات، لأنها طردته لمواقفه الحاقدة تجاهها وعلى شعبها.

وأضاف خلفان، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت: “ما قدمته الإمارات لأهلنا في الجنوب وفي اليمن عموما، مفخرة.. رجالنا يؤدون رسالة إنسانية تخرس أمثال الإخوانجي النفيسي”.