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ضاحي خلفان: رجال الإمارات يؤدون رسالة إنسانية في اليمن
ضاحي خلفان مدير شرطة دبي السابق

ضاحي خلفان: رجال الإمارات يؤدون رسالة إنسانية في اليمن

الأحد، 30 ابريل 2017 09:30 ص
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قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق: إن المفكر عبدالله النفيسي سيظل حاقدًا على دولة الإمارات، لأنها طردته لمواقفه الحاقدة تجاهها وعلى شعبها.
وأضاف خلفان، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت: “ما قدمته الإمارات لأهلنا في الجنوب وفي اليمن عموما، مفخرة.. رجالنا يؤدون رسالة إنسانية تخرس أمثال الإخوانجي النفيسي”.

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