قدم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، جبالي المراغي، هدية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش احتفالية عيد العمال.

وكانت الهدية، عبارة عن درع اتحاد “عمال مصر”، كتكريم للسيسي على المشروعات القومية التي شهدتها البلاد في عهده.

وتبادل المراغي، الأحاديث الجانبية مع الرئيس السيسي، فور إعطاءه الهدية.