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سموحة يزاحم إنبى فى صفقة "حاوى" الإنتاج
سموحة

سموحة يزاحم إنبى فى صفقة "حاوى" الإنتاج

الأحد، 30 ابريل 2017 09:23 ص
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بدأ نادي إنبى السعى لتدعيم صفوفه فى الصيف بالدخول فى مفاوضات جادة مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق ووضع بعض الشروط لصفقاته الجديدة وعلى رأسها أن يكون اللاعب حراً وليس مرتبط بنادى آخر أو يكون لديه شرط جزائى بمقابل مالى لا يفوق المليون جنيه.

تصدر قائمة الترشيحات للانضمام لإنبى، وليد حسن صانع ألعاب الإنتاج الحربى المُلقب بالحاوى، إلا أن اللاعب قد كشف خلال المفاوضات أنه قد ينضم إلى سموحة فى الصيف القادم ويتمسك به النادى السكندرى بعد إصابة أحمد تمساح بالرباط الصليبى، ما يهدد انتقال الحاوى إلى النادى البترولى.

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