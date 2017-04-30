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ننشر مشروعات «عمال مصر»
اتحاد عمال مصر

ننشر مشروعات «عمال مصر»

الأحد، 30 ابريل 2017 09:28 ص
كتب - أحمد فرهود

ناشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنقاذ قطاع الأعمال “غير المنظم”، والذي يمثل 60% من حجم الاقتصاد الكلي.

وطالب المراغي، في كلمته خلال احتفالية “عيد العمال”، اليوم الأحد، بتشكيل جهاز مكون من عدد من الوزارات؛ على رأسها التجارة والصناعة، في سبيل تذليل كافة العقبات التي تقف عائق أمام قطاع الأعمال “غير المنظم”.

وكشف عن أن الاتحاد، ينفذ الآن، عدداً من المشروعات الطموحة لتأهيل العمالة المدربة المثقفة، للدخول إلى سوق العمل.

وأعلن المراغي، إنشاء الجامعة التكنولوجية، على مساحة 5 أفدنة، في مدينة نصر، وتطوير المؤسسة الاجتماعية العمالية، وإنشاء جمعيات فئوية داخل المؤسسات لتوفير السلع.

وشدد جبالي المراغي، على أن الاتحاد يعمل على دعم المرأة، وتوفير نسبة 25% من مقاعد الانتخابات العمالية، لهن.

ووجه المراغي، مناشدة إلى الحكومة المصرية، بسرعة الانتهاء من قوانين المعاشات والضمان الاجتماعي.

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