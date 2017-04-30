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أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح عدة ولايات أمريكية وتتسبب فى انقطاع الكهرباء
أمطار غزيرة على ولاية كاليفورنيا

أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح عدة ولايات أمريكية وتتسبب فى انقطاع الكهرباء

الأحد، 30 ابريل 2017 09:23 ص
وكالات

اجتاحت أمطار غزيرة ورياح عاتية قطاعا واسعا من قلب الولايات المتحدة، السبت، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف من سكان أوكلاهوما، فى الوقت الذى قامت فيه السلطات بإغلاق طرق، وتوجيه تحذيرات من حدوث فيضانات فى مناطق من الغرب الأوسط بالولايات المتحدة.

وأعلن حاكما ولايتى ميزورى وأوكلاهوما، السبت، حالة الطوارئ بسبب الفيضانات، وقالت مارى فالين حاكمة أوكلاهوما إن”العاصفة الشديدة أدت إلى أمطار ورياح شديدة على نطاق واسع فى كثير من أنحاء الولاية منذ يوم الجمعة وألحقت أضرارا بخطوط وأعمدة الكهرباء بالإضافة إلى الأشجار والأسقف والمبانى، “تم الإبلاغ عن ارتفاع الثلوج أكثر من أربع بوصات فى بعض المناطق فى بانهانديل”.

وفى منطقة سانت لويس تشير التنبؤات الجوية إلى توقع حدوث عواصف رعدية شديدة اليوم الأحد. وقال إريك جرينتس حاكم ميزورى يوم السبت إنه طُلب من بعض الأشخاص إخلاء أماكنهم وتم القيام بثلاث وثلاثين عملية إنقاذ معظمها فى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من الولاية.

وفى بلدة بينتون بولاية إيلينوى وصلت مياه الفيضانات إلى أبواب بعض المنازل. وفى ولاية انديانا المجاورة غطت مياه الفيضانات أجزاء من الطريق 64 فى الجزء الجنوبى من الولاية قرب بلدة فرديناند.

وقال خبير الأرصاد الجوية كينيث جيمس من مركز التنبؤ بحالة الطقس وهو جزء من الهيئة القومية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة إن مناطق بانديانا شهدت هطول أمطار بلغ منسوبها 20 سنتيمترا فى حين شهدت مناطق بولايات أوكلاهوما وميزورى وأركنسو هطول أمطار بلغ منسوبها عشرة سنتيمترات.

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