ميركل تبحث في السعودية سبل مكافحة تنظيم "داعش"الأحد، 30 ابريل 2017 09:16 ص
من المقرر أن تجري المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل مع القادة السعوديين اليوم الأحد محادثات حول الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” والاحتباس الحراري العالمي في مستهل جولة خارجية قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تموز/ يوليو المقبل.
وبعد أن تختتم زيارتها، التي تستمر يوما واحدا إلى مدينة جدة السعودية، ستجري ميركل محادثات الاثنين في الامارات العربية المتحدة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثم تلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الاسود يوم الثلاثاء.
وتشكل سلسلة اجتماعاتها جزءا من التحضير لاجتماع قمة مجموعة العشرين، الذي يضم قادة الدول الصناعية والناشئة الكبرى في العالم، والذى ستترأسه ميركل في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا في تموز/ يوليو المقبل.
يذكر أن كل من روسيا والسعودية أعضاء في مجموعة العشرين. وتتولى برلين حاليا رئاسة المجموعة.
وقال مسؤولون في برلين إن وفدا من كبار رجال الاعمال في ألمانيا سيرافقون ميركل في زيارتها للمملكة العربية السعودية، وستتطرق المحادثات أيضا إلى الأزمة اليمنية حيث تدعم ميركل دعوة الامم المتحدة إلى التوصل لهدنة وحل سياسي للحرب الاهلية في اليمن.
وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تطلب المستشارة من مضيفيها في السعودية بذل المزيد من الجهود للحد من الحواجز التجارية، مشيرين إلى أن مشروعات التسليح ليست على جدول اعمال المحادثات.
ومع ذلك، ترغب ميركل خلال محادثاتها في جدة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن نايف، أن تطرح أسئلة حول حقوق الإنسان ودور المرأة في البلاد.
كما طلبت زوجة المدون السعودي رائف بدوي، الذي أثار سجنه وجلده احتجاجا دوليا، من ميركل أن تطالب بالعفو عنه خلال زيارتها للمملكة.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT