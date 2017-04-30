جبالي المراغي لـ«السيسي»: مشروعاتك العملاقة أنقذت العمالة العائدةالأحد، 30 ابريل 2017 09:19 ص
قدم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته حفل “عيد العمال”.
ووجه المراغي، في كلمته خلال حفل “عيد العمال”، اليوم الأحد، تحية خاصة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وإلى الكنيسة، لجهودها في مواجهة الأفكار المتطرفة، التي تهدف إلى هدم الدولة.
وأكد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن البلاد قادرة على التقدم بسواعد أبنائها وعمالها، الذين يعدون وقود التنمية الشاملة.
وقدم المراغي، الشكر إلى الرئيس السيسي، على المشروعات القومية العملاقة، التي شهدتها البلاد في عهده؛ وعلى رأسها العاصمة الجديدة ومشروعات قناة السويس.
وأشار إلى أن هذه المشروعات العملاقة، أنفذت العمالة المصرية العائدة من الخارج، من البطالة، حيث وفرت لهم فرص عمل.
وناشد المراغي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم اتحاد عمال “حوض النيل”، والذي يوجد مقره في مصر.
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