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العمال يحتفلون بـ«السيسي» بالتصفيق والزغاريد
السيسي في مبادرة اسأل الرئيس‎

العمال يحتفلون بـ«السيسي» بالتصفيق والزغاريد

الأحد، 30 ابريل 2017 09:11 ص
كتب - أحمد فرهود

شهد حفل عيد العمال، المقام في فندق “الماسة”، بمدينة نصر، استقبال حافل للرئيس عبدالفتاح السيسي، فور دخوله القاعة.

وضجت القاعة بالتصفيق الحاد للرئيس السيسي، وسط “زغاريد” من السيدات الحاضرات في الحفل.

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