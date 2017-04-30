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ترامب: إدارة أوباما تركت وراءها فوضى
أوباما وترامب

ترامب: إدارة أوباما تركت وراءها فوضى

الأحد، 30 ابريل 2017 09:15 ص
وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب، خلال خطاب بمناسبة الـ100 يوم من توليه الرئاسة، “التزمنا بكل الوعود التي قدمنها”، موجها انتقادا حادا لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي قال إنها “تركت وراءها الفوضى”.

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، أكد ترامب أنه سيعيد التفاوض بشأن هذه الاتفاقية، مضيفا “إذا لم نتوصل إلى اتفاقية جيدة وعادلة بالنسبة لبلادنا وعمالنا سنلغيها”.

وأكد الرئيس أن السوق المالية انتعشت بشكل كبير منذ توليه الرئاسة وأنه تم خلق 48 ألف فرصة عمل جديدة.

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