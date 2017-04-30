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كلاسيكو ناري بين «أرسنال النني» وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
محمد النني 1

كلاسيكو ناري بين «أرسنال النني» وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الأحد، 30 ابريل 2017 09:03 ص
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يواجه اليوم فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني، نظيره فريق توتنهام في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم في الخامسة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة على ملعب وايت هارت لين بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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