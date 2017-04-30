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الهتاف باسم «شيخ الأزهر» في حفل عيد العمال
شيخ الاهر احمد الطيب

الهتاف باسم «شيخ الأزهر» في حفل عيد العمال

الأحد، 30 ابريل 2017 09:03 ص
كتب - أحمد فرهود

قام الحضور في قاعة فندق “الماسة”، بمدينة نصر”، والتي تشهد الاحتفال بـ”عيد العمال”، بالتصفيق الحاد، لشيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب.

وقام الحضور بالهتاف باسم “الطيب”، كثيراً، فور دخوله القاعة.

جدير بالذكر، أن شيخ الأزهر تعرض لهجوم شديد في الآونة الأخيرة، بعد اتهامه بعدم تجديد الخطاب الديني، الذي طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاربة الإرهاب.

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