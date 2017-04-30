أعلنت الشرطة الاسترالية الاحد أن السلطات تحقق حول تسجيل فيديو لطفل في الثامنة هو ابن جهادي معروف من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” يرتدي فيه حزام ناسف ويهدد بقتل استراليين.

والتسجيل على ما يبدو للابن الاصغر لخالد شروف الذي بات في شباط/ فبراير الماضي أول استرالي تسحب منه الجنسية بموجب قوانين مكافحة الارهاب.

واوردت صحيفة “صنداي تلغراف” أن الصبي تم تصويره مؤخرا وهو يحمل مسدسين وسكينا ويوجه تهديدات بينما يسأله شخص لا يظهر في الفيديو “كيف تقتل استراليا؟”.

وكان شروف الذي غادر استراليا مع عائلته إلى سوريا في العام 2013، تصدر وسائل الاعلام في 2014 عندما نشر صورة لابن اخر له وهو يحمل رأسا مقطوعة.

وأعلنت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز في بيان ان “الفريق المشترك لمكافحة الارهاب على علم بتسجيل فيديو من الشرق الاوسط لقاصر يقوم بتهديدات باسم تنظيم الدولة الاسلامية”.

وتابعت الشرطة “الفريق المشترك يحقق حول التسجيل لكن ليس هناك أي تهديد محدد. ومستوى التهديد الوطني الحالي لا يزال عند المرجح”.

وبعد مقتل تارا نيتلتون زوجة شروف العام الماضي على الارجح، حاولت والدتها دون جدوى اعادة الاطفال الخمسة الى استراليا.

وسرت شائعات بان شروف قتل في غارة لطائرة بدون طيار في العام 2015 لكن وسائل الاعلام شككت لاحقا في مقتله.

وكانت كانبيرا رفعت مستوى التهديد الارهابي في ايلول/ سبتمبر 2014 واعتمدت قوانين امنية جديدة وسط مخاوف من هجمات يشنها افراد من وحي تنظميات متطرفة مثل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وتقدر السلطات الاسترالية بان 110 من مواطنيها سافروا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى المقاتلين وان نحو 60 منهم قد قتلوا.