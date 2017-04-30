 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 09:43 صباحاً
روابط سريعة
نجم "مسرح مصر" محمد أنور بعد عقد قرانه: "حلمى اتحقق"
محمد أنور

نجم "مسرح مصر" محمد أنور بعد عقد قرانه: "حلمى اتحقق"

الأحد، 30 ابريل 2017 09:26 ص
متابعات

احتفل الفنان الشاب محمد أنور، نجم مسرح مصر، بعقد قرانه على نوران عاصم، بدار مناسبات أحد المساجد فى مدينة 6 أكتوبر.

وفى أول تعليق له بعد عقد القران، كتب أنور عبر حسابه على انستجرام: “أخيرا حلمى اتحقق، خدت اللى عاوزه من الدنيا، خلصانه ببصمة صباع”.

محمد أنور

محمد أنور

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3