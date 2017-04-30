احتفل الفنان الشاب محمد أنور، نجم مسرح مصر، بعقد قرانه على نوران عاصم، بدار مناسبات أحد المساجد فى مدينة 6 أكتوبر.

وفى أول تعليق له بعد عقد القران، كتب أنور عبر حسابه على انستجرام: “أخيرا حلمى اتحقق، خدت اللى عاوزه من الدنيا، خلصانه ببصمة صباع”.