السيسي يصل إلى مقر الاحتفال بـ«عيد العمال»الأحد، 30 ابريل 2017 08:48 ص
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر الاحتفال بعيد العمال، في فندق “الماسة”، بمدينة نصر.
وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه من المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، خلال الاحتفال، 10 من قدامي النقابيين، ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.
كما يكرم الرئيس، اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوي العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال.
ومن المقرر، أن يلقي السيسي كلمة بهذه المناسبة، لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.
ويسلم رئيس اتحاد العمال، جبالي المراغي، خلال الاحتفال، درع الاتحاد، إلى السيسي، تعبيراً عن دعم عمال مصر وقيادتهم له، وهو على شكل نصف دائرة، يضم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، بصورة الرئيس.
ويلقي بعد ذلك، محمد سعفان، كلمة بهذه المناسبة، يعلن فيها ما حققته الوزارة لاستقرار علاقات العمل، وما تم إنجازه من مشروعات قوانين تخص العمل والعمال، وتوفير فرص عمل بالداخل والخارج.
يشهد الاحتفال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
كما يحضر الاحتفال عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.
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