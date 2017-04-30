لقي 5 من عناصر القاعدة مصرعهم في قصف أمريكي بطائرة من دون طيار استهدف شاحنة محملة بالأسلحة في محافظة مأرب في اليمن.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الأحد دون المزيد من التفاصيل.

وكان مسئول في أجهزة الأمن اليمنية قد أعلن أمس أن 3 عناصر من تنظيم القاعدة قتلوا في قصف قامت به طائرة أمريكية من دون طيار في جنوب اليمن.