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"إيناسيو" يطالب بضم 5 صفقات جديدة للزمالك
ايناسيو - الزمالك

"إيناسيو" يطالب بضم 5 صفقات جديدة للزمالك

الأحد، 30 ابريل 2017 08:40 ص
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طالب البرتغالي إيناسيو المدير الفني للزمالك مجلس الإدارة بالتعاقد مع 5 لاعبين؛ لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف إيناسيو، خلال حواره على فضائية “صدى البلد”: لا أعاني من تواجد 31 لاعبًا بقائمة الزمالك، وذلك علي عكس فرق أوروبا، التي تضم 25 لاعب في الغالب.

وتابع: إن المنافسة في مصر قوية خاصة في ظل وجود فرق مميزة أمثال الزمالك والأهلي والمصري والمقاصة إضافة إلى الفرق الأخرى الصاعدة.

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