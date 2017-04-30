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"حماية المستهلك" يوقع اليوم بروتوكول تعاون مع الإذاعة المصرية
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

"حماية المستهلك" يوقع اليوم بروتوكول تعاون مع الإذاعة المصرية

الأحد، 30 ابريل 2017 08:45 ص
كتب ربيع شعبان

يوقع جهاز حماية المستهلك برتوكول تعاون مع شركة راديو النيل اليوم الأحد بمقر الجهاز، لإذاعة حلقات البرنامج الإذاعي “يوميات الأستاذ عارف” خلال شهر رمضان المبارك على إذاعة ميجا أف أم وإذاعة شعبي أف أم التابعين للشركة، في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر جهاز حماية المستهلك 96 شارع أحمد عرابي المهندسين بمحافظة الجيزة.

ويتم التوقيع بحضور ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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